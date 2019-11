Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg hat ein 16-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler einen Polizisten attackiert und verletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zivilpolizisten am Donnerstagnachmittag in der Greifenhagener Straße einen mutmaßlichen Drogenhandel beobachtet. Als sie den mutmaßlichen Dealer überprüfen wollten, ging dieser auf die Beamten los. Er schleuderte einen Polizisten zu Boden und trat gegen dessen Kopf.

Ein Passant versuchte den Angaben zufolge, den Flüchtenden zu stoppen und wurde von ihm geschlagen. Schließlich gelang es den Polizeibeamten den jugendlichen Intensivtäter zu überwältigen.

Der verletzte Polizist wurde ambulant behandelt und musste dann seinen Dienst beenden.