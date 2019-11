Betrogener will Dieb stoppen und wird von Auto mitgeschleift

Weil ein Betrüger mit dem Geld eines Autokäufers abhauen wollte, hat sich der Betrogene am Fluchtwagen festgehalten und ist Hunderte Meter mitgeschleift worden. Der 34-Jährige erlitt dabei Schürfwunden. Er konnte das Krankenhaus nach kurzer Behandlung wieder verlassen, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Männer hatten sich demnach für einen Autokauf am Samstagnachmittag in Berlin-Neukölln verabredet. Der 34-Jährige übergab dem Unbekannten laut Polizei das Geld, doch der vermeintliche Verkäufer stieg in den angebotenen Wagen und fuhr davon.

Um das zu verhindern, habe sich das Opfer an einem der Türgriffe am Fahrzeug festgehalten und sei "einige Hundert Meter mitgeschleift" worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Aufhalten konnte er den Betrüger damit nicht. Der verschwand unerkannt mit Geld und Fahrzeug.