Eine Autofahrerin ist nach einem missglückten Überholmanöver, bei dem sie gegen einen anderen PKW stieß, weitergefahren und hat dann einen weiteren Unfall verursacht. Die 26-Jährige sowie eine andere Autofahrerin wurden bei dem zweiten Unfall schwer verletzt, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach war die 26-Jährige am Freitag in Gesundbrunnen auf der Schönwalder Straße unterwegs. Dort wollte sie einen Audifahrer überholen, musste aber wegen des Gegenverkehrs wieder einscheren und touchierte dabei den Audi leicht. Der 33-jährige Fahrer habe daraufhin gebremst und die Frau sei auf seinen Wagen aufgefahren, so die Polizei weiter.

Die 26-Jährige fuhr den Angaben zufolge daraufhin auf den Gehweg und bog ein Stück weiter wieder auf die Straße ein. Dort sei sie dann offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn weitergefahren und links in die Weddinger Müllerstraße abgebogen. Dort sei die 26-Jährige mit dem PKW einer 39 Jahre alten Fahrerin zusammengestoßen.

Beide Frauen wurden der Polizei zufolge schwer verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen.