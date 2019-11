Auf dem Sprengplatz Grunewald hat die Berliner Polizei Berlin am Mittwochvormittag erneut Sprengungen zur Munitionsvernichtung durchgeführt. Die A115 war deshalb ab 9:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee für beide Richtungen gesperrt.



Laut Polizei konnte die Sperrung nach 30 Minuten wieder aufgehoben werden, die Munitionssprengung verlief ohne Probleme. Zu langen Staus ist es laut Polizei nicht gekommen.



Für kommenden Mittwoch (27. November) kündigt die Polizei erneut die Sprengung von Munition im Grunewald an. Auch dann wird die A115 gegen 10 Uhr kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt.