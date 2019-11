Vor rund einem Monat fand ein Spaziergänger eine Babyleiche an einem Dorfteich in Alt-Lichtenrade. Zunächst konnte nicht einmal die Todesursache festgestellt werden - nun gibt es eine Tatverdächtige.

"Der Abgleich von DNA-Spuren an der weiblichen Babyleiche und an einer Decke haben den Tatverdacht erhärtet", hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft. Er würde aber weiter ermittelt.

Nach dem Fund einer Babyleiche in Alt-Lichtenrade gilt eine Jugendliche jetzt als Tatverdächtige. Die Ermittlungen hätten zu einer 16-Jährigen geführt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Polizei twitterte zunächst, die Jugendliche sei festgenommen worden, korrigierte das jedoch wenig später.

Ein Spaziergänger hatte das tote Mädchen vor rund einen Monat am Dorfteich in Berlin-Lichtenrade gefunden und die Polizei alarmiert. In einer Obduktion konnte die Todesursache nicht festgestellt werden; der Säugling habe schon zu lange am Ufer des Dorfteichs gelegen, hieß es.