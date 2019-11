Herbst war in Berlin und Brandenburg am wärmsten

In Berlin und Brandenburg ist der Herbst in diesem Jahr bundesweit am wärmsten und trockensten gewesen.



Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wurden in Berlin im Schnitt 11,1 Grad Celsius gemessen. Damit war die Hauptstadt das wärmste Bundesland der Republik. Sie liegt damit auch deutlich über dem langjährigen Mittel von 9,5 Grad. Mit 350 Stunden war es auch länger sonnig als üblich. Brandenburg belegt in der Temperaturstatistik mit 10,7 Grad bundesweit den zweiten Platz, bei den Sonnenstunden liegt es knapp hinter Berlin (345 Stunden).