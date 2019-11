Bild: imago images/A. Friedrichs

Berlin und Brandenburg - Weihnachtsmärkte starten ihren Budenzauber

25.11.19 | 06:19 Uhr

Er gehört einfach zur Vorweihnachtszeit: der Duft nach gebrannten Mandeln und Glühwein. Traditionell eröffnen nach dem Totensonntag die größten Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg. Hier gibt's einen Überblick.



Mit der Eröffnung der großen traditionellen Berliner Weihnachtsmärkte beginnt am Montag die festliche Stimmung in der Innenstadt. An der Gedächtniskirche locken zum Beispiel rund 150 geschmückte Stände sowie ein 20 Meter hoher Weihnachtsbaum mit tausenden roten und goldenen Kugeln.



Zur offiziellen Eröffnung um 17 Uhr wird der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet, anschließend soll die Festbeleuchtung eingeschaltet werden. 50 Lichtinseln wurden zwischen den Hütten aufgebaut. Bereits seit Mitte November ziert den Breitscheidplatz eine 25 Meter hohe Tanne, die von einem Ehepaar aus Berlin-Rudow im eigenen Garten gefällt und gespendet wurde.



Der Weihnachtsmarkt neben der Gedächtniskirche wird drei Jahre nach dem Terroranschlag erneut stark abgesichert - mit Pollern und durch bewaffnete Polizisten. Auch auf allen anderen großen Weihnachtsmärkten in Berlin und auch Brandenburg gelten hohe Sicherheitsstandards, die aber die weihnachtliche Stimmung nicht großartig beeinträchtigen sollen, hoffen die Veranstalter.

Auch am Charlottenburger Schloss wird wieder gefeiert

Beliebt ist Jahr für Jahr auch der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus, der erneut eine Eisbahn für Schlittschuhläufer am Neptunbrunnen bietet. Er ist traditioneller angelegt, mit Altberliner Kulissen aus dem 19. Jahrhundert. Gleich nebenan beim Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz können sich die Besucher zu Rostbratwurst und Glühwein unter einer überdimensionalen Weihnachtspyramide treffen.



Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt lockte im vergangenen Jahr rund 800.000 Menschen in die historische Kulisse zwischen Konzerthaus, deutschem und französischem Dom. Der Eintritt kostet 1 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Mammut-Angebot in der Spandauer Altstadt

Auch am Schloss Charlottenburg öffnet am Montag einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte der Hauptstadt - nachdem dies zunächst wegen Bedenken am Sicherheitskonzept fast gescheitert wäre. Die Umgebung des Schlosses verwandelt sich in eine romantische winterliche Dorflandschaft.



Angesagt ist auch Jahr für Jahr der Spandauer Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Von Montag an bis zum 22. Dezember erwarten über 250 Stände die Besucher an Wochentagen, an Wochenenden sind es sogar knapp 400. Der Eintritt ist frei.



Für Freunde kleinerer und romantischer Weihnachtsmärkte ist auch in diesem Jahr wieder die Kulturbrauerei eine Anlaufstelle. Der "Lucia"-Weihnachtsmarkt lockt von Montag an bis zum 22. Dezember mit seiner besinnlichen Atmosphäre und einem täglichen kulturellen Programm.

City West leuchtet ab Mittwoch

Ab Montag steht auch die traditionelle Weihnachtstanne am Brandenburger Tor. Sie misst 22 Meter, ist rund 50 Jahre alt und stammt aus Thüringen. Zunächst wird der Baum dekoriert mit 30.000 Lichtern und Hunderten Kugeln, in einer Woche dürfte er dann in voller Pracht erleuchten.



Heller wird es ab Mittwoch auch auf dem Kurfürstendamm. Am Joachimsthaler Platz wird dann um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung für die City-West gestartet. Fast sechs Wochen lang verwandeln die rund 600 Bäume den Pracht-Boulevard und den Tauentzien in ein Lichtermeer. Die Kosten dafür liegen bei insgesamt 600.000 Euro und werden zum Großteil von Sponsoren übernommen.

"Blauer Lichterglanz" in Potsdam

Auch in Brandenburg öffnen am Montag die größten und beliebtesten Weihnachtsmärkte des Landes. Um 16 Uhr öffnet in der Landeshauptstadt Potsdam auf dem Luisenplatz und in der

Brandenburger Straße der große "Blaue Lichterglanz"-Markt.



In Cottbus wird traditionell zum Start um 14 Uhr ein sieben Meter langer Weihnachtsstollen angeschnitten. Die Stände sind dort rund um die Fußgängerzone und den Altmarkt verteilt. Die Besucher des "Budenzaubers" in Brandenburg/Havel erwartet ab 11 Uhr im historischen Stadtkern wie jedes Jahr eine 20 mal 18 Meter große Eisbahn.



