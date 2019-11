"Qualität kostet eben", sagt Fahrradverkäufer Timo Preis, der für einen großen Händler in Berlin-Charlottenburg arbeitet. "Da kann keiner zaubern und da wird auch keiner zaubern können. Wenn ich ein Produkt für 300 oder 400 Euro kaufe, gibt es eben schon einen riesigen Unterschied von der Qualität."

Je teurer, desto mehr Sicherheit, Fahrkomfort und Ausstattung: Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC in einem Test mit acht E-Tretroller mit Preisen zwischen 550 und 2.400 Euro. Die drei teuersten Modelle von BMW, Egret und Metz schnitten am besten ab. Sie haben große Räder und sind dadurch besser steuerbar.

Vor einem der günstigen Modelle, einem Roller der Firma Moovi für etwa 800 Euro, warnt der ADAC sogar wegen der schwer steuerbaren Trommel-Bremse. "Da ist die Gefahr eines Überschlags über den Lenker wirklich enorm", sagt ADAC-Sprecher Johannes Boos und fügt hinzu: "Die Vollgummireifen sind recht klein. Gerade auf Kopfsteinpflaster lässt er sich fast nicht fahren. Er kommt auch bei Steigungen schlecht voran." Es kommt noch schlimmer: Beim Dauer-Belastungstest sei beim "Moovi ES145 StVo" die Feder am Vorderraddämpfer gebrochen. Als der Tester über eine Schwelle fuhr, sei der Roller zusammengeklappt. Als Note gab es deshalb nur "mangelhaft".

Schon 9.000 E-Scooter in Berlin - zwei Drittel in der Stadtmitte

Ein echtes Sicherheitsrisiko sei auch, dass keiner der getesteten Roller über einen Blinker verfügt - und das, obwohl jedes getestete Modell für die Straße zugelassen ist. Das sei auch gar nicht vorgeschrieben, deshalb hätten die Hersteller auch keine vorgesehen, kritisiert der ADAC. Auch für Fahrradverkäufer Timo Preis ist das ein echtes Manko beim Thema Sicherheit. "Da haben die einfach nicht drüber nachgedacht. Die haben wahrscheinlich gedacht, Richtungsanzeige mach ich mit der Hand." Aber auch nur eine Hand während der Fahrt vom Lenker zu nehmen, davon rät Preis dringend ab. "Da reicht eine Bodenwelle aus. Das hält keiner", so der Verkäufer. Die Krux: Blinker nachrüsten geht auch nicht. Weil die E-Roller Fahrzeugpapiere haben, sei es nicht erlaubt, Bauteile zu verändern oder hinzuzufügen. Deshalb könne man auch die Klingel - sie ist bei den Rollermodellen relativ leise - nicht wie beim Fahrrad einfach austauschen.

Für Berliner Fahrradlobbyisten sind die für die Straße zugelassenen E-Tretroller ein Ärgernis. Vor allem, weil in Berlin die Straßen schon voll sind und Fahrradfahrer auch nicht genügend Platz auf den Fahrradwegen haben, moniert der Verein "Changing Cities". "Die E-Tretroller sind so etwas wie ein Wirtschaftsförderprogramm für ein paar Start Ups", sagt Sprecherin Ragnhild Sorensen. "Da gibt man einfach eine Zulassung, ohne genau hinzugucken: Sind die recycelbar, wie lange halten die, haben die Blinker? Ohne dass Berlin überlegt, was wollen wir eigentlich?"