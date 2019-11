rbb/Matthias Bartsch Audio: Inforadio | 18.11.2019 | Matthias Bartsch | Bild: rbb/Matthias Bartsch

Fahrradstreifen in Halensee - Wenn das Grüne nicht bleibt, wo es hingehört

18.11.19 | 19:26 Uhr

Das Grün hat Signalcharakter: Achtung, diese Streifen sind für Fahrradfahrer gedacht! Beschichtet werden sie mit Quarzsand - doch immer wieder kommt es vor, dass sich dieser über die gesamte Fahrbahn verteilt, wie jetzt wieder in Berlin-Halensee. Von Daniel Marschke



Mit dem Fahrrad sicherer durch Berlin - dafür sollen grün abgetrennte Fahrbahnstreifen sorgen, wie es sie inzwischen in einer Länge von insgesamt fast 25 Kilometern gibt. Doch die Sache hat ihre Tücken, denn die verwendeten Baustoffe bleiben nicht immer da, wo sie hingehören.

Bereits im vergangenen August wurden sie nahezu komplett weggespült. Damals traf es bei Starkregen die Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg, die neue Radschnellverbindung Nr. 4. In der Nähe der Tram-Haltestelle Am Friedrichshain färbte sich das Regenwasser grün, buntes Wasser ergoss sich in den Gulli und auch die benachbarte Autospur wurde eingefärbt.

Grüner Quarzsand auf der gesamten Fahrbahn

Ganz genauso sieht es nun in der Joachim-Friedrich-Straße in Berlin-Halensee aus. Um dort neue Fahrradstreifen anzulegen, war der nördliche Straßenabschnitt zwischen Kurfürstendamm und Damaschkestraße am Wochenende komplett gesperrt worden - dennoch ist inzwischen die ganze Straße grün. Allerdings: "Was sich auf der Straße verteilt hat, ist keine Farbe, sondern überschüssiger, grün gefärbter Quarzsand", sagt Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung. Auch von einer Baupanne, so Thomsen am Montagabend gegenüber rbb|24, könne keine Rede sein. Vielmehr sei der Sand durch Autos verteilt worden - obwohl die Straße seit Freitagabend gesperrt war.

Fahrrradstreifen haben angeblich nicht gelitten

Dass überhaupt so viel Sand zum Einsatz kommt, hänge mit der speziellen Arbeitsweise bei der Anlage solcher Radstreifen zusammen, erklärt Thomsen. Zuerst werde eine Schicht Epoxidharz aufgetragen, eine Art Kleber, der den Untergrund für den dann aufgetragenen Quarzsand bildet. Damit dieser auf der gesamten Fläche gut deckt und auch in einer ausreichenden Stärke haften bleibt, werde immer viel mehr Sand verwendet als eigentlich benötigt. Der überschüssige Sand werde nach Abschluss der Arbeiten zusammengefegt, abtransportiert und an anderer Stelle wiederverwendet.

Warum in der Joachim-Friedrich-Straße am Wochenende - trotz Absperrung - so viele Autos unterwegs waren, vermag Thomsen auch nicht zu sagen. Allerdings hat er eine Vermutung: Irgendjemand habe die Absperrgitter zur Seite geschoben, "möglicherweise, um einen Parkplatz zu suchen". Die Fahrradstreifen selbst hätten dadurch nicht gelitten.

Greifswalder Straße: Schäden durch Wasserbetriebe

Einen ähnlichen Effekt habe es im Sommer in der Greifswalder Straße gegeben, dort habe der starke Regen die überschüssigen Sandanteile "weggespült", sagt der Sprecher der Verkehrsverwaltung. Dass der Fahrradstreifen dort auf rund 200 Metern Länge später beschädigt wurde, liege an Arbeiten der Berliner Wasserbetriebe, die dort neue Leitungen verlegen mussten. Die schadhaften Stellen zwischen der Heinrich-Roller- und der Immanuelkirchstraße könnten nun erst im Frühjahr repariert werden, sagte Thomsen. "Bei den Minusgraden, die jetzt anstehen, kann das Epoxidharz nicht richtig austrocknen." Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung sind bisher rund 25 Kilometer Fahrradstreifen mit grünem Belag versehen worden. Verantwortlich für die Arbeiten sei die landeseigene InfraVelo GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Grün Berlin.