Auf dem ehemaligen Containerbahnhof in Berlin-Friedrichshain eröffnen sich überraschende Weiten. Eine Gruppe von Kleinkünstlern hat sich hier eingerichtet, muss nun allerdings das Feld räumen und fühlt sich von der Deutschen Bahn vorgeführt. Von Oliver Noffke

Mit einem kräftigen Pusten verwandelt Stephan Zömbick zwei zusammengesteckte PVC-Rohre in ein Didgeridoo. Er dreht sie ineinander und der wabernde, tiefe Klang des australischsten aller Musikinstrumente breitet sich zwischen den Containern aus. Ein Klangteppich aus tiefem Seufzen liegt über dem nur wenige Quadratmeter großen Hof. Outback-Akustik am Rande einer der letzten wilden Freiflächen in Friedrichshain.

Mit seinen Mitstreitern hatte sich Zömbick im Januar 2017 auf dem ehemaligen Containerbahnhof im Osten Berlins eingerichtet. Gerade gründen sie einen Verein, den sie "Now, jetzt Start" nennen, und mit dem sie niederschwellige Kunstangebote machen wollen. "Unsere Philosophie ist, dass alles, was wir tun, zum Nachmachen einlädt", sagt Markus Prinz, der die Gruppe mitverantwortet. "Wir versuchen deswegen, mit sehr einfachen Mitteln zu arbeiten." Das Angebot ist vielfältig: Miniaturbau, Graffiti, Malen und vor allem gemeinsames Musizieren - etwa bei Gitarrenunterricht.

Bis Ende des Jahres müssen sie sich dafür jedoch einen anderen Ort suchen. Die Deutsche Bahn, Eigentümerin des Areals, hat den Mietvertrag gekündigt. Selbst ein Gerichtstermin konnte keine Einigung bringen. Spätestens am 1. Januar muss der Verein die kleine Fläche räumen.