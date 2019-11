Ganz verschiedene Berliner Lokale, Cafés und Restaurants bieten ihren Gästen eine Suppe oder ein anderes Gericht an und spenden davon je einen Euro an die Berliner Tafel. In der kalten Jahreszeit benötigt der Verein das Geld vor allem zur Unterstützung der Berliner Kältehilfe. So werden beispielsweise für Notunterkünfte, Nachtcafés und Wärmestuben mit geretteten Lebensmitteln versorgt.