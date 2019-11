Weltkriegsbombe in Berlin-Hellersdorf gefunden

Fundort in Wohngebiet

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag in Berlin-Hellersdorf entdeckt worden. Der Fundort in einem Wohngebiet wurde abgesperrt. Laut Polizei wird die Bombe voraussichtlich vor Ort entschärft.