Der Trojaner Emotet hat nach dem Berliner Kammergericht nun auch Teile des Computer-Netzwerks der Humboldt-Universität infiziert.

"Am 29. Oktober warnte der CMS (Computer- und Medienservice) vor der Malware Emotet, die zu dem Zeitpunkt an HU-Mailadressen verschickt wurde", heißt es in einer internen E-Mail der IT-Abteilung der Universität vom Freitag. Inzwischen seien die ersten Infektionen innerhalb des HU-Netzes aufgetreten.



In welchem Umfang das Uni-Netz betroffen und in welchem Ausmaß es beeinträchtigt ist, wurde zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.