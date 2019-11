Schnell mal einen Kaffee im Einwegbecher - das produziert in Berlin ungeheure Mengen an Müll. Die Deutsche Umwelthilfe geht von 460.000 Bechern pro Tag aus. Nun soll das vom Senat beschlossene Pfand- und Spülystem eingeführt werden.

Der Berliner Senat sagt der Flut von Einwegbechern den Kampf an. Dazu hat Umweltsenatorin Regine Günther (Bündnis90/Die Grünen) am Montag ein neues Pilotprojekt vorgestellt. Es sieht vor, dass im Einzugsbereich der U-Bahn-Linie 2 und der Stadtbahn mehr Anbieter als bisher wiederverwendbare Pfandbecher ausgeben.

"Das Projekt geht in die richtige Richtung", sagte Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auf dpa-Anfrage. "Man kann aber auch die Frage stellen: Warum erst jetzt?" Wenn sich das Projekt als "Luftnummer" erweisen sollte, so Fischer, müsse die Politik Maßnahmen ergreifen, wie eine Abgabe auf Einwegbecher.

Am Aufkommen der Wegwerfbecher hat sich dem Experten zufolge in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert. Die DUH geht allein in Berlin von einem täglichen Verbrauch von 460.000 Stück aus. Die Becher bestehen in der Regel nicht nur aus Pappe, sondern sind oft mit Plastik beschichtet.

Sendung: Abendschau, 25.11.2019, 19.30 Uhr