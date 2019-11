Ein 30-Jähriger, der vor wenigen Tagen einen Mann am U-Bahnhof Kottbusser Tor vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und so getötet haben soll, wird am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.

Nach dem tödlichen Stoß eines Mannes vor eine U-Bahn in der Station Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg soll ein als tatverdächtig Gefasster am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Fahnder hatten den 30-Jährigen am Freitagabend in Eberswalde nordöstlich von Berlin festgenommen. Eine Mordkommission der Berliner Kriminalpolizei hatte nach dem Täter gesucht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft kündigte am Samstag weitere Informationen für einen späteren Zeitpunkt an.

Auswertung von Videoaufnahmen, umfangreiche Ermittlungen und Hinweise von Zeugen hatten die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen geführt, wie es am Samstag in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Beamte der Polizei Brandenburg nahmen den Mann für die Zielfahnder der Polizei Berlin am Freitag gegen 18.30 Uhr am Hauptbahnhof Eberswalde fest. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet, hieß es. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Sie könnten nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit Drogenkriminalität stehen.