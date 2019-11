Zwei Frauen und ein Mann sind in Berlin beim Überqueren von Straßen von Autofahrern angefahren und schwer verletzt worden. Die Verletzten sind 70, 83 und 33 Jahre alt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Ein Unfall passierte am Freitag in der Möllendorffstraße in Berlin-Fennpfuhl (Lichtenberg). Ein 45-jähriger Autofahrer erfasste eine 70-jährige Fußgängerin, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hatte demnach versucht, die Straße zu überqueren. Sie verletzte sich schwer an Kopf und Armen.