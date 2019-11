dpa/Zinken Video: rbb24 | 20.11.2019 | Bild: dpa/Zinken

Tödlicher Angriff auf Fritz von Weizsäcker - Tatverdächtiger hatte "wahnbedingte Abneigung" gegen Familie

20.11.19 | 16:14 Uhr

Am Tag nach dem tödlichen Messerangriff auf Fritz von Weizsäcker, Chefarzt der Berliner Schlosspark-Klinik, werden Einzelheiten zum Tatverdächtigen bekannt. Der 57-Jährige soll eine "wahnbedingte Abneigung" gegen die Weizsäcker-Familie als Motiv angegeben haben.



Im Fall des tödlichen Angriffs auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker hat der 57-jährige Verdächtige bei seiner Vernehmung ein Tatmotiv genannt. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitgeteilt. Demnach liege das Tatmotiv nicht im "höchstpersönlichen Bereich, sondern in einer wohl wahnbedingten allgemeinen Abneigung des Beschuldigten gegen die Familie des Getöteten". Er soll nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine "akute psychische Erkrankung" beantragen.

Der 57-Jährige habe angegeben, die Tat geplant zu haben. Im Internet sei er auf den Vortrag in der Schlosspark-Klinik gestoßen, hieß es. Der Mann sei am Dienstag mit der Bahn zu der Veranstaltung gefahren. Zuvor habe er noch in Rheinland-Pfalz ein Messer gekauft, um damit am Abend die Tat zu begehen. Dem Mann würden Mord und versuchter Mord vorgeworfen, hieß es.



"Allgemeine Ablehnung ist wohl wahnbedingter Natur"

Der Verdächtige hatte bereits während einer Vernehmung am Dienstagabend Angaben zu seinem Motiv gemacht, sagte Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, dem rbb. Demnach gab es keine persönliche Beziehung zur Familie des Getöteten. "Diese allgemeine Ablehnung ist wohl wahnbedingter Natur." Zu den Einzelheiten wollte Steltner keine Angaben machen. Wie "Spiegel online" berichtet, soll der Tatverdächtige seine Abneigung mit der Rolle Richard von Weizsäckers, dem Vater des Getöteten, beim Chemiekonzern Boehringer Ingelheim begründet haben. Demnach soll Richard von Weizsäcker als Geschäftsführer des Konzerns in den 1960er Jahren dafür verantwortlich gewesen, dass das Unternehmen tödliche Giftstoffe für den Vietnam-Krieg geliefert habe.



Nach Angaben der Berliner Polizei sei der 57-Jährige bislang unauffällig gewesen sei. Er wohne nicht in Berlin und sei in jüngster Zeit kein Patient der Schlosspark-Klinik gewesen, sagte der Polizeisprecher weiter. Allerdings müsse die Klinik noch ihre Archive bis 30 Jahre zurück überprüfen.

Tat ereignete sich bei öffentlichem Vortrag

Der Mann sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte der Polizeisprecher mit. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Tatverdächtige psychisch auffällig sein und in Rheinland-Pfalz wohnen. Dabei handele sich um eine "sehr kleine Ortschaft", berichtet der SWR. In dem Bundesland finden Durchsuchungen und Ermittlungen statt, berichtet der Sender weiter.



Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, war am Dienstagabend erstochen worden, als er in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg einen medizinischen Vortrag zu Lebererkrankungen hielt. Der Vortrag hatte sich an Laien gerichtet und wurde von 20 bis 30 Personen besucht.



Laut Polizei überwältigte ein 33 Jahre alter Polizist, der privat vor Ort war, den 57 Jahre alten Angreifer. Der Beamte wurde schwer verletzt und in einem Krankenhaus operiert, ist aber nicht in Lebensgefahr.

Seit 2005 Chefarzt der Inneren Medizin

Von Weizsäcker wurde 1960 in Essen geboren, er war Sohn des früheren Bundespräsidenten und Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Richard von Weizsäcker (1920-2015), und dessen Frau Marianne. Nach mehreren Stationen als Facharzt für Innere Medizin und Hochschullehrer in Freiburg war er 2005 an die private Schlosspark-Klinik gewechselt. Die Klinik hat nach eigenen Angaben rund 340 Betten. Es gibt Fachabteilungen unter anderem für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Innere Medizin (Gastroenterologie und Kardiologie), Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie. Regelmäßig gibt es Veranstaltungen, die sich in der Regel an interessierte medizinische Laien wenden. Auch von Weizsäcker hielt regelmäßig Vorträge.

Die Schlosspark-Klinik teilte am Mittwoch mit, sie habe mit Fritz von Weizsäcker "einen hervorragenden Arzt und überaus geschätzten Kollegen verloren. Unsere Gedanken sind insbesondere bei den Angehörigen und nahestehenden Kollegen von Herrn Prof. Dr. med. Fritz von Weizsäcker", heißt es in der Pressemitteilung weiter. In der Schlosspark-Klinik liegt demnach ein Kondolenzbuch aus.

Cousin: "Habe ihn ungewöhnlich lieb gehabt"

Der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker würdigte am Mittwoch seinen getöteten Cousin Fritz mit warmen Worten. "Ich fand ihn ganz wunderbar", sagte von Weizsäcker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich habe ihn ungewöhnlich lieb gehabt."

Er habe keine Ahnung, was hinter dem Verbrechen stecken könnte, so Ernst Ulrich von Weizsäcker, der früher SPD-Bundestagsabgeordneter war. Er habe seinen Cousin noch kürzlich bei einer Familienfeier getroffen und sich sehr nett mit ihm unterhalten.



Die Berliner Universitätsklinik Charité zeigte sich "zutiefst erschüttert". Die Tat sei während eines Vortrags für Laienpublikum geschehen und damit in einem Kontext, wie er auch an der Charité alltäglich sei, teilte der Klinikvorstand in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung mit. Von Weizsäcker sei ein "geschätzter und befreundeter Kollege" gewesen. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Schlosspark-Klinik."



Auch Politik reagiert bestürzt

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) teilte mit, er sei erschüttert über diese Tat. "Den Angehörigen spreche ich mein tiefes Mitgefühl aus. Ich danke dem verletzten Kollegen der Berliner Polizei für seinen mutigen Einsatz und wünsche ihm schnelle Genesung."



Auch Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci bekundete ihr Beileid. "Ich bin bestürzt über die Nachricht vom tödlichen Angriff auf Fritz von Weizäcker. Meine Gedanken und mein Beileid sind bei seinen Angehörigen", erklärte die SPD-Politikerin am Mittwoch. Sie verurteile Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte "aufs Äußerste".



Trauer herrscht auch bei der FDP, deren Mitglied Fritz von Weizsäcker war. Der Berliner FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja teilte mit, der Tod von Fritz von Weizsäcker "ist so traurig und tragisch wie unbegreifbar. Meiner Anteilnahme gilt seiner Familie und Angehörigen in dieser schweren Zeit. Dem mutigen und selbstlosen Polizeibeamten, der versuchte diesen brutalen Angriff abzuwehren und dabei schwer verletzt wurde, wünsche ich eine schnelle Genesung. Ihm gilt unser aller Dank für seinen mutigen Einsatz."



FDP-Bundesparteichef Christian Lindner hatte bereits am Dienstagabend auf Twitter seine Trauer bekundet und bezeichnete Von Weizsäcker als "passionierten Arzt und feinen Menschen", den er selbst erst kürzlich privat zu Gast gehabt habe.

