rbb/Abendschau Audio: Inforadio | 19.11.19 | Miriam Berger im Interview mit Falko Liecke | Bild: rbb/Abendschau

Junkies in U-Bahnhöfen - Bezirk Neukölln fordert mehr Hilfe bei Kampf gegen Drogen

19.11.19 | 12:22 Uhr

Drogenabhängige spritzen Heroin, rauchen Crack und nutzen den Bahnsteig als Toilette und Schlafraum: Über die Zustände an den U-Bahnhöfen Schönleinstraße oder Boddinstraße gibt es viele Klagen. Der Bezirk Neukölln sieht sich nicht allein in der Pflicht.



Im Kampf gegen den Konsum illegaler Drogen fordert der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Falko Liecke (CDU), mehr Unterstützung vom Senat. Im Inforadio vom rbb sagte Liecke am Dienstag, der Bezirk schicke zwar Straßensozialarbeiter zu den Drogenabhängigen. Das seien aber reine Notwehrmaßnahmen, um das Problem anzugehen.



Man wolle nicht mehr, dass die Abhängigen auf den U-Bahnhöfen konsumierten: "Ich hab die Beschwerden der Anwohner auf dem Tisch; ich sehe, dass die Kinder morgens zur Schule gehen und dort Konsumierende antreffen. Das ist ein Bild der Verwahrlosung, das nicht mehr hinzunehmen ist."



Der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) kritisiert, dass es in Berlin kein stadtweites Lagebild zum Drogenproblem gibt: "Wir kriegen immer nur die Hot-Spots mit." | Bild: rbb/Wolf Siebert

Drogenkranke rauchen Heroin im U-Bahnhof

Obwohl die Senatsgesundheitsverwaltung zuständig sei, finanziere der Bezirk momentan alle Maßnahmen selbst, erklärte Liecke. Das reiche bei weitem nicht aus. Nötig sei auch eine massive Verfolgung der Dealer und der Strukturen dahinter durch die Polizei. In U-Bahnhöfen wie Schönleinstraße oder Boddinstraße rauchen Suchtkranke jeden Tag Heroin und Kokain auf Alufolien und nutzen den Bahnsteig als Toilette, die Sitzbänke als Schlafplätze. Besonders in der kälteren Jahreszeit werden die Süchtigen sichtbar, weil sie Zuflucht suchen und sich nicht mehr in Parks, Hauseinhängen und Straßen des Bezirks verteilen. Momentan sind zwei Sozialarbeiter des Trägers "Fixpunkt" täglich an den stark betroffenen U-Bahnhöfen Schönleinstraße, Boddinstraße und Leinestraße unterwegs. Sie sollen die Suchtkranken auf Angebote wie Drogenkonsumräume hinweisen. Ob diese Unterstützung auch im kommenden Jahr finanziert werden kann, ist allerdings noch völlig offen. Für die Sicherheit in den Bahnhöfen sei die Polizei zuständig, teilt die BVG dem rbb auf Anfrage mit. Dirk Förster, Leiter des zuständigen Polizeiabschnitts 52, sagte dazu dem rbb: "Wir sind in uniformierten Kräften und auch mit einer entsprechenden zivilien Komponente präsent, rund um die Uhr. Das bedeutet: am U-Bahnhof direkt nur während der Öffnungszeiten. Insbesondere legen wir das Augenmerk auf die Schulzeiten, wo die Jüngsten den Bahnhof und die U-Bahnlinie 8 benutzen." Mit der Polizei alleine sind die Probleme in den Bahnhöfen allerdings nicht zu lösen.

Konsumräume, um Süchtige aus U-Bahnhöfen zu bekommen

Liecke forderte vom Senat eine Initiative und sagte, er könne sich "mobile Angebote des Drogenkonsums und Beratung vorstellen, um dort in einem geschützten Rahmen zu konsumieren und die Menschen aus den U-Bahnhöfen rauszubekommen". Liecke schätzt eigenen Aussagen zufolge, "dass davon in Neukölln zwei bis drei solcher Angebote gebraucht werden". In der Frage dieser Räume sind sich Liecke und der Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) nicht einig. Während sein Stellvertreter mobile Räume befürwortet, macht sich Hikel für feste Standorte stark. "Wir haben es im Quartier rund um den U-Bahnhof Karl-Marx-Straße in den Griff bekommen. Wir haben dort einen festen Drogenkonsumraum bekommen: Mit umfassender Anwohnerinformation wie man mit den Süchtigen umgeht, dass es hilfsbedürftige Menschen sind, die man auch an den richtigen Ort verweisen kann, damit sie nicht in Hauseingängen, an U-Bahnhöfen herumhängen", sagte Hikel dem rbb.

Weiterer Konsumraum am Kottbusser Tor geplant

In der ganzen Stadt gibt es derzeit nur drei feste Drogen-Konsumräume, die nur an wenigen Stunden tagsüber geöffnet sind. Am Wochenende haben sie komplett geschlossen. Die Öffnungszeiten und die Zahl der Standorte sollen ausgebaut werden, hat der Senat angekündigt. Konkrete Entlastung an der U8 könnte es im Sommer 2020 geben: Dann will das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Kottbusser Tor ein Zentrum für Alkohol- und Heroinabhängige mit einem zusätzlichen Konsumraum eröffnen, erklärte die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) im Gespräch mit rbb|24. 2018 starben in Berlin 191 Menschen an den Folgen illegaler Drogen – das zumindest sind die registrierten Fälle. Es ist der höchste Wert in den vergangenen zehn Jahren.