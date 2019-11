Zu einer äußerst brutalen Gewalttat ist es am frühen Samstagmorgen in Berlin-Neukölln gekommen.



Wie ein Polizeisprecher im Gespräch mit rbb|24 sagte, kam es zunächst zwischen zwei Männern auf dem Gehweg der Pannierstraße zu einer Auseinandersetzung. Als der Streit eskalierte, attackierte ein 22-Jähriger einen 29-Jährigen mit einem Hammer und schlug damit mehrmals auf den Kopf des Opfers ein, so die Polizei.



Der mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Das Opfer wurde am Samstagmorgen operiert und schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher rbb|24. Die Mordkommission ermittelt demnach wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.