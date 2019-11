Durchsuchungen in Berlin

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch nach monatelanger Vorarbeit gegen eine mutmaßliche Bande von Kokain-Dealern zugeschlagen und sechs Tatverdächtige festgenommen. Das teilte ein Sprecher am Donnerstagnachmittag mit.

Am Mittwochmorgen durchsuchten Polizisten ab sechs Uhr insgesamt 17 Wohnungen, Gewerberäume, Autos und ein Laubengrundstück. An dem Großeinsatz in Neukölln, Hellersdorf, Marzahn, Wedding, Lichtenberg, Reinickendorf, Weißensee, Ahrensfelde und Blankenfelde-Mahlow waren 170 Beamte beteiligt, darunter auch Finanzermittler. Bei den Durchsuchungen seien unter anderem Drogen, eine scharfe und geladene Schusswaffe, eine Waffenattrappe, Munition und eine fünfstellige Geldsumme gefunden und beschlagnahmt worden.