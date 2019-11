In der Aktionswoche gegen verkehrswidriges Halten auf Radwegen und Busspuren und in Zweiter Reihe hat es in Berlin tausende Anzeigen gehagelt.

In 449 Fällen wurden Fahrzeuge zur Gefahrenabwehr kostenpflichtig abgeschleppt, davon allein 166 auf Busspuren und 82 auf Radwegen und -schutzstreifen. Im Einzelnen wurden folgende Halte- und Parkverstöße festgestellt: 914 auf Schutzstreifen für Radfahrende, 278 auf Radwegen, 1.246 auf Busspuren, 1.554 in Zweiter Reihe und 4.324 auf sonstigen Flächen.

Hintergrund der Aktion ist die jüngste Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), wonach verschiedene Delikte künftig sehr viel schärfer bestraft werden [bussgeldkatalog.org] - so zum Beispiel unzulässiges Halten in zweiter Reihe (bis zu 100 Euro und 1 Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg) oder verbots­widriges Parken auf Geh-, Rad- oder Radschnell­wegen (mindestens 55 Euro statt bisher 20 Euro).



Die bereits seit längerem von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geplante StVO-Novelle war am 6. November von der Bundesregierung beschlossen worden. Neben einem verbesserten Schutz von Radfahrern vor Parkrowdys sollen auch Fahrer, die die Pflicht zur Bildung der Rettungsgasse missachten oder diese missbräuchlich verwenden, härter bestraft werden.



