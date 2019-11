Einsatz in Berlin-Lichtenberg

Bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Lichtenberg ist am Samstag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er in der Wollenberger Straße von einer Beamtin angeschossen. Nähere Einzelheiten zu dem Einsatz sind noch nicht bekannt.

Der Verletzte kam ins Unfallkrankenhaus. Die Polizistin erlitt einen Schock und musste ebenfalls stationär behandelt werden.

Eine Mordkommission hat - wie in solchen Fällen üblich - die Ermittlungen aufgenommen. "Unsere #Moko ermittelt immer nach einer Schussabgabe von Kolleg. auf Personen", erklärte die Berliner Polizei auf Twitter.