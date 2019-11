Weltkriegsbombe in Hellersdorf erfolgreich entschärft

Nach mehreren Verzögerungen ist am Montagnachmittag in Berlin-Hellersdorf eine Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt und unschädlich gemacht worden. Rund 13.000 evakuierte Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.