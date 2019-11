Nachdem sich der 43-jährige Norbert A.* in ein Berliner Gefängnis verlegen ließ, weil er "Angst vor noch schlimmeren Misshandlungen" hatte, soll der frühere Top-Manager laut Anklage versucht haben, im Juli 2016 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit einen Mithäftling dazu zu bringen, einen Belastungszeugen aus einem früheren Prozess durch einen Auftragsmörder umbringen zu lassen.

Dem in der JVA Tegel einsitzenden Freund aus Haus V soll A. beauftragt haben, den Moabiter Häftling W. "beim Duschen eine Verletzung beizufügen", so die Anklage. Die Tötung könne ja wie ein Unfall aussehen.

Der zweite Hauptbelastungszeuge ist ebenfalls ein Mitgefangener, den A. nach seiner Verlegung in die JVA Tegel kennenlernte. Im Männerknast in Tegel soll A. erfahren habe, dass sein Moabiter Haftgenosse ihn bei der Justiz inzwischen wegen seines angeblich geplanten Mordauftrags anschwärzte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der frühere Geschäftsführer A. dem Mitgefangenen W. eine Beteiligung an seinen Immobilien angeboten hatte, damit der sich um einen Auftragsmörder kümmere. Der Killer sollte den ebenfalls im Gefängnis einsitzenden K. mittels einer Überdosis Rauschgift töten, nachdem er seine Aussage vor Gericht schriftlich widerrufen hätte. Das ausgesuchte Opfer K. hatte A. in seinen früheren Verfahren belastet. A. bestreitet den Auftrag zum Mord an ihm.

Der frühere Mithäftling W., der auch einer der Hauptbelastungszeugen ist und inzwischen in Bautzen einsitzt, schrieb jetzt an das Berliner Gericht einen Brief. Was er bei der Polizei zu einem angeblichen Mordauftrag gesagt habe, der ihm von A. erteilt worden sei, stimme alles nicht. Alles sei Lüge. Er verweigere zukünftig seine Aussage.

Wie der zweite Kronzeuge sich verhält, der laut Staatsanwaltschaft im Auftrag von A. einen Killer finden sollte, muss wohl die Vernehmung im Prozess zeigen.

Der Prozess gegen den früheren Top-Manager, der zum Verbrecher wurde, ist auf insgesamt sechs Verhandlungstage terminiert. Urteil: voraussichtlich am 10. Dezember.

*Name geändert