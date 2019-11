Die Berliner "Abendschau" des rbb ist die beste Sendung im deutschsprachigen Regionalfernsehen. Sie gewann am Freitag für die Ausgabe vom 13. Oktober 2018 die entsprechende Auszeichnung beim Bremer Fernsehpreis.



"Am Vorabend schlägt im deutschen Fernsehen die Stunde der regionalen Informationsprogramme. Die Redaktion der Abendschau hat in den vergangenen Monaten konsequent an der Modernisierung und Profilierung des Formats gearbeitet, die Auszeichnung als beste Sendung belegt den Erfolg dieser Arbeit. Wir gratulieren dem ganzen Team", würdigte rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein.