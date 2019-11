Eine 48 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montag in Berlin-Reinickendorf von einem Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Die Radfahrerin war am Montagmittag gegen 12:40 Uhr auf der Scharnweberstraße unterwegs. Nach Darstellung der Polizei steuerte ein 53 Jahre alter Fahrer eines Lkw seinen Laster in die gleiche Richtung. Offenbar missachtete er die Frau beim Rechtsabbiegen in den Eichborndamm und erfasste sie mit dem Fahrzeug. Die Frau stürzte schwer, sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.