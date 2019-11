Ein Berliner Polizist zieht in Berlin vor Gericht: Er möchte, dass seine Schwermetallvergiftung als Berufskrankheit anerkannt wird. Seiner Ansicht nach hat er sich die Vergiftung in unzureichend belüfteten Schießständen zugezogen.

Über Jahre sparte die Berliner Polizei an der Wartung und Sanierung maroder Schießstände. Die Folge: Unzählige Polizisten, zumeist Schießtrainer und Angehörige von Spezialeinheiten, wurden durch Antimon vergiftet, weil die Abluftanlagen nicht ordnungsgemäß arbeiteten. Das hatten Recherchen des rbb-Magazins "Kontraste" im Juni 2016 ergeben. Inzwischen sind schon 13 ehemalige Polizisten an den Folgen der vergifteten Luft gestorben. Viele andere leiden bis heute an schweren Erkrankungen.

Ein Berliner Polizist im Ruhestand will nun vor Gericht erstreiten, dass eine Schwermetallvergiftung als Berufskrankheit anerkannt wird. Der Mann hatte Klage gegen das Land Berlin eingereicht, ab Montag wird sich damit das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt beschäftigen.