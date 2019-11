Dass die Polizei Straßen wegen einer Demo absperrt, ist in Berlin Alltag - im Schnitt etwa zwölf Mal am Tag wird in der Hauptstadt demonstriert. Dass die Demonstranten den Polizisten bis zur Hüfte gehen, aber nicht. Doch am Mittwochmorgen hat der Schöneberger INA.KINDER.GARTEN einen Teil der Hauptstraße in Schöneberg lahmgelegt.



Etwa 80 Kinder zwischen einem und sechs Jahren gingen auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren: Anlass war der 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention [tagesschau.de].