Im U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin-Kreuzberg sollen am Samstagabend zwei Männer versucht haben, Kindern Drogen anzubieten. Gegen 20.20 Uhr beobachtete ein 28-jähriger Passant auf dem Zwischendeck des U-Bahnhofs zwei Männer in einer größeren Gruppe, die einem etwa zehnjährigen Mädchen mutmaßliche Rauschmittel entgegenhielten, berichtet die Polizei am Sonntag.



Einer der beiden Männer soll nach Angaben des Zeugen eine kleine Kugel aus seinem Mund genommen und das Mädchen zu sich herangewinkt haben. Der andere Mann soll eine Spritze in der Hand gehabt und dem Kind entgegen gehalten haben. Das Mädchen spielte zu der Zeit mit gleichaltrigen Kindern auf der Zwischenebene und wurde daraufhin von einem Zeugen nach oben auf die Straßenebene geschickt.



Alarmierte Polizeikräfte nahmen zwei tatverdächtige Männer, 31 und 33 Jahre alt, im Bahnhof fest. Das Kind und seine Spielgefährten trafen sie nicht mehr am Ort an.