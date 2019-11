Die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg in Bernau [familien-nachsorge.de] wird nach rbb-Informationen zum Jahresende geschlossen. 40 Mitarbeiter haben am Freitag überraschend ihre Kündigungen erhalten.



Die Mittel hätten noch nie gereicht, sagte Klinik-Geschäftsführerin Sandra Bandholz am Freitag dem rbb. Vor dem Hintergrund der gekündigten Räume in Bernau und der fehlenden Zukunftszusage in Strausberg hätte eine Entscheidung fallen müssen. Das Neubauprojekt am neuen Standort in Strausberg hätte sich nicht als der erhoffte Rettungsanker erwiesen. Die geforderte Miete für die jetzigen Klinikräume in Bernau sei nicht finanzierbar. Deshalb stelle die Nachsorgeklinik ihren Betrieb ein.