Der Zuschauer Berlin Mittwoch, 27.11.2019 | 07:00 Uhr

In einem solchen Fall muss der erste Weg zum Notsignalschalter führen, der sich in der Regel in Bahnsteigmitte befindet. Dieser löst an der Einfahrt (und auch an der Ausfahrt) das Nothalt-Signal (Sh0, drei rote Lichter übereinander) aus. Erst wenn der nächste Zug sicher zum Stehen gekommen ist, würde ich mit der Rettung aus dem Gleis beginnen.



Einfach ins Gleis zu steigen, mag zwar menschlich nachvollziehbar sein, ist aber schlichtweg töricht. Je nach örtlicher Situation ist es dem Fahrpersonal nicht möglich, den Zug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen.