Der kürzlich in der Nähe der Oder-Havel-Wasserstraße gefundene Blindgänger soll am 12. Dezember entschärft werden. Das teilte die Stadtverwaltung von Oranienburg am Mittwoch mit. In den kommenden Tagen sollen die Vorarbeiten zur Beseitigung des in vier Metern Tiefe liegenden Sprengkörpers beginnen. Dafür müssen die nötige Arbeitsfläche hergerichtet und Spundwände rund um die Bombe in die Erde gepresst werden. In der Woche ab dem 18. November soll dann die notwendige Grundwasserabsenkung starten, um den Blindgänger freilegen zu können.

Da dieser in Ufernähe liegt, ist der Oder-Havel-Kanal bereits seit vergangenem Montag gesperrt. Der Wasserweg gilt als Hauptwasserstraße von Norden und Osten nach Berlin und umgekehrt. Betroffen sind die Güter-, Ausflugs- und Freizeitschifffahrt. Außerdem liegen einige Parzellen einer Kleingartenanlage, ein Bahndamm und Teile eines Wassersportzentrums im Sperrbereich.