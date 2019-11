Mehrere Tausend Hellersdorfer müssen am Montag voraussichtlich ihre Wohnungen verlassen, Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Der Grund: Eine am Donnerstag gefundende Weltkriegsbombe wird entschärft. Im besten Fall dauert das aber nicht lange.

Tausende Menschen aus Berlin-Hellersdorf müssen am Montagvormittag um 9.30 Uhr ihre Wohnungen und Arbeitsplätze vorübergehend verlassen. Wie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf am Freitag mitteilte, soll um voraussichtlich 12 Uhr auf dem Gelände des Stadtgutes eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

Weltkriegsbombe in Hellersdorf wird am Montag entschärft

Fundort in Wohngebiet

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, bleiben wegen der Entschärfung an diesem Tag mehrere Schulen, Kitas und andere Einrichtungen geschlossen. Es werden unter anderem in den Schulhallen des Sartre-Gymnasiums und der Jean-Piaget-Schule Notunterkünfte für Anwohner eingerichtet. "Für Personen, die den Sperrbereich nicht aus eigener Kraft verlassen können, wird ein Transport sowie eine passende Unterstützung und Betreuung für die Zeit der Sperrung organisiert", heißt es. Der Sperrkreis soll bis etwa 14 Uhr bestehen.