Im Herbst 2017 wurden in Berlin und Brandenburg Sprengsätze in Paketstationen platziert oder an Geschäfte verschickt. Wer dahinter steckte, ist auch zwei Jahre später noch unklar. Die Polizei ist ratlos und sieht den Fall als "ausermittelt".

Am 1. Dezember 2017 war in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts eine Paketbombe entdeckt worden, in der sich eine Sprengvorrichtung und Nägel befanden. Darin wurde auch ein als QR-Code verschlüsseltes Schreiben entdeckt, mit dem DHL zur Zahlung einer Millionensumme in Bitcoins gebracht werden sollte.

Der Umsicht des Apothekers, der das Päckchen erhielt, war es mit zu verdanken, dass keine Menschen verletzt wurden. Er habe beim Öffnen ein Zischen gehört und bemerkt, "dass da so komische Drähte rausguckten", berichtete der Apotheker später. Daraufhin alarmierte er die Polizei.