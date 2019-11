Wegen Misshandlung Schutzbefohlener und der Verbreitung kinderpornografischer Aufnahmen hat das Landgericht Neuruppin am Dienstag eine Mutter aus Prenzlau (Uckermark) zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Jahrelang hatte die heute 29-Jährige pornografische Aufnahmen von ihrer Tochter gemacht und weiterverbreitet.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau vor sieben Jahren begonnen hatte, von ihrer damals zweijährigen Tochter pornografische Videos und Fotos zu machen. Diese habe sie an eine Internet-Bekanntschaft weitergegeben. Drei Jahre lang sei das so gegangen.

Die dreifache Mutter hatte in dem Verfahren ein Geständnis abgelegt und darin auch über ihre eigene Vergangenheit gesprochen. Sie stamme aus schwierigen Familienverhältnissen und wurde selbst Opfer von Missbrauch.

Der Verteidiger hat bereits angekündigt, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.