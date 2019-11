Bei zwei Unfällen auf einer Bundesstraße in Brandenburg sind am Freitagabend zwei Autofahrer ums Leben gekommen und mehrere Menschen verletzt worden. Gutachter untersuchen die Unfallursachen.

Zwei Autofahrer sind bei Unfällen auf der Bundesstraße 96 in Brandenburg tödlich verunglückt. Ein Autofahrer starb am Freitagabend zwischen Gransee und Fürstenberg (Landkreis Oberhavel). In den Unfall waren auch zwei Lastwagen verwickelt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Beide Lkw-Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sei der Unfall bei einem Überholvorgang passiert, dabei seien ein Lkw und der Pkw zusammengestoßen.