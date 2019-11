Nach langer Trockenheit im Sommer hat sich die Wassersituation in einigen Teilen Brandenburgs wieder normalisiert. Das mehrmonatige Wasserentnahme-Verbot in einigen Landesteilen wurde inzwischen von verschiedenen Landkreisen wieder aufgehoben, wie die Landkreise am Freitag mitteilten.

So dürfen die Menschen in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz wieder Wasser aus Oberflächengewässern entnehmen. Auch im Barnim war die Verfügung bereits aufgehoben worden. In Cottbus sowie den Landkreisen Elbe-Elster und Spree-Neiße gilt das Verbot weiterhin, in letzterem werde der Widerruf jedoch aktuell vorbereitet, sagte eine Sprecherin.