Autofahrer Thomas H. Berlin Schöneberg Dienstag, 26.11.2019 | 21:26 Uhr

Wenn das behindernde Falschparken (incl. an Ecken), also Abschleppen incl. Bußgeld und Gebühren an die 300 Euro kostet muss die Wahrscheinlichkeit bestraft zu werden nur noch erheblich größer werden um die unerträgliche Rücksichtslosigkeit zu vieler Menschen in dieser immer voller werdenden Stadt wenigstens spürbar zu minimieren. Wenn nur das Anfordern eines Abschleppdienstes weit über 100 Euro kostet und viel häufiger angewendet wird hätte das sicher auch eine abschreckende Wirkung. Wer nichts Schweres anliefert oder Pflege ausübt muss endlich damit rechnen für rücksichtslos egoistische Bequemlichkeit häufiger empfindlich bestraft zu werden. Meint ein Autofahrer der sich täglich mühselig einen korrekten Parkplatz sucht.