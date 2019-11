Bezirk verbietet falsche Soldaten am Checkpoint Charlie

Soldaten-Darsteller am berühmten Checkpoint Charlie Berlin, die von Touristen Geld für Fotos verlangen, soll es künftig nicht mehr geben. Wegen vieler Beschwerden von Bürgern und Touristen habe man entschieden, gegen das bisher geduldete Treiben am früheren Grenzkontrollpunkt vorzugehen, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Montag auf Anfrage mit.

"Dem Betreiber wurde mitgeteilt, dass die Duldung ab sofort aufgehoben ist und er mit Verfolgung einer Zuwiderhandlung rechnen muss", heißt es in der Mitteilung des Bezirks. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Passanten seien gedrängt beziehungsweise "regelrecht genötigt" worden, am Kontrollhäuschen für ein Foto mit den Schaustellern zu zahlen, begründete der Bezirk den Schritt. Demnach fiel die Entscheidung bereits im August.