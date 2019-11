Der Anbieter von elektischen Leih-Rollern "Coup" stellt seinen Service in Berlin ein. Das Geschäft werde ab Mitte Dezember aus wirtschaftlichen Gründen beendet, bestätigte das Unternehmen dem rbb am Montag. Die Kosten für den täglichen Betrieb der Mofas mit Batterietausch und Kundenservice seien zu hoch. Auch in Tübingen, Paris und Madrid werde das Angebot kurzfristig eingestellt.

Den 75 Mitarbeitern in Berlin will Coup auf der Jobsuche nach eigenen Angaben helfen. Wenn dies nicht gelinge, seien Abfindungen geplant. Kunden können die Roller noch bis zur Einstellung des Angebots nutzen. Kosten für noch laufende sogenannte Minutenpakete zum Mieten der Roller sollen demnach erstattet werden.



Coup ist ein Tochterunternehmen von Bosch mit Sitz in Berlin. Seit 2016 waren die schwarz-grünen elektrischen Mofas in der Stadt unterwegs.