Nach Einschätzung der Berliner Datenschutzbeauftragten Maja Smoltczyk ist der Verstoß des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen gegen die Datenschutz-Grundverordnung kein Einzelfall. "Es gibt Indizien dafür, dass ähnliche Probleme auch in vielen anderen Bereichen auftauchen, das ist nichts, was sich nur auf eine Branche bezieht", sagte Smoltczyk am Mittwoch der Nachrichtenagentur DPA. Das gelte etwa auch für die Hotellerie oder für Mietwagenverleiher. "Es gibt überall die Tendenz, das Datensammeln zu intensivieren und zu erweitern."