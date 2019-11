Unbekannte haben am Samstagabend auf einer Demonstration in Berlin-Friedrichshain Polizisten mit Flaschenwürfen angegriffen und randaliert. Mehr als Tausend Menschen hatten an der Demonstration teilgenommen, die unter anderem den Erhalt von Wohnprojekten der linksalternativen Szene forderte. Auch Böller und Farbbeutel seien in der Rigaer Straße aus der Demonstration auf die Polizisten geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein kleiner Teil der Protestierer trug schwarze Vermummung. Randalierer hätten außerdem einen Bauzaun umgerissen und eine Scheibe eines Bauwagens eingeworfen.

Die Demonstranten waren am frühen Abend in Kreuzberg und Neukölln gestartet und nach Friedrichshain gezogen. Sie forderten den Erhalt von Wohnprojekten in einigen früher besetzten Häusern, etwa in der Rigaer Straße 97 und Liebigstraße 34, sowie der Neuköllner Kiezkneipe Syndikat. Die Häuser gelten als Symbole der linksautonomen Szene in Berlin. Seit Jahren greifen dort Autonome immer wieder Polizisten an.