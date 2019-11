Vandalismus in Berlin-Tiergarten

Mehrmals haben Unbekannte das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin-Tiergarten beschädigt. Nun zieht die Stiftung "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" Konsequenzen aus dem andauernden Vandalismus.

Nach einer Reihe von Beschädigungen wird das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin-Tiergarten jetzt mit einer Videokamera überwacht. Damit wolle man weiteren Schäden vorbeugen und potenzielle Täter von Angriffen abhalten, teilte die zuständige Stiftung "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" am Mittwoch mit.

Zuletzt sei das Fenster im Denkmal am 9. September mit Farbe beschmiert worden, davor auch am 4. und 18. August sowie am 9. und 30. Juni.



Mit der Installation der Kamera durch eine Sicherheitsfirma sei am 17. Oktober 2019 begonnen worden, erklärte die Stiftung in einer Mitteilung. Am Mittwoch sei das Gerät technisch abgenommen worden.