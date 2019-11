Seine Kleider machen Leute: Der Potsdamer Modedesigner Wolfgang Joop wird an diesem Montag 75 Jahre alt. Maria Ossowski über Leben und Wirken des Ausnahmedesigners und den Grund, warum Joop wohl so früh nicht aufhören wird.

Geboren auf Gut Bornstedt in der Nähe von Schloss Sanssouci wuchs Joop zunächst nur unter Frauen auf. Der junge Wolfgang durfte träumen und malen, mit einem Wandgemälde von Friedrich dem Großen plaudern und mit dem König Tee trinken – bis der Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Dann waren die Träume vorbei, die Familie zog nach Braunschweig – und Joop musste leiden. Gut Bornstedt war die Welt, nach der er sich sehnte. Er besuchte eine Modeschule, studierte Kunst und fand alles spießig. Schließlich zeichnete er Figurinen und Entwürfe nach eigenen Vorstellungen: "Ich habe mir alles selber beigebracht. In der Schule war ich nicht anwesend, da war ich im Wachkoma."

Joop heiratete, bekam zwei Töchter Jette und Florentine, und feierte seinen ersten Riesenerfolg mit einer Pelzkollektion in New York. Die Firma Müller, für die er entworfen hatte, bat ihn, den Namen "Joop" als Label nutzen zu können, erzählt der Designer: "Ich wollte erst nicht. Ich wollte meinen Namen aufbewahren für die Karriere des Malers. Ich wollte diesen Namen unter Gemälde schreiben und nicht in Klamotten oder Pelzmäntel. Ja, und dann hat man mir ein ganz gutes finanzielles Angebot gemacht und irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen, in die schicksten Pelze meinen Name reinzuschreiben."