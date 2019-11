Bild: die-offene-gesellschaft.de

Geschenk zum Mauerfall-Jubiläum - Trump bekommt 2,7 Tonnen schweres Stück Mauer geschenkt

06.11.19 | 21:22 Uhr

Donald Trump darf sich am 9. November auf ein besonderes Geschenk freuen: Zum Mauerfall-Jubiläum sendet ihm eine Initiative ein Segment der Berliner Mauer. Es soll den US-Präsidenten daran erinnern, dass es besser ist, Mauern einzureißen, als neue zu bauen.



US-Präsident Donald Trump erhält zum 30. Jahrestag des Mauerfalls ein 2,7 Tonnen schweres Originalsegment der Berliner Mauer - per Flugzeug aus Berlin. Auf dem Mauerstück befinde sich ein Text von Menschen aus Berlin an Trump, der an die Bedeutung der Freiheit erinnere und zur Überwindung von Mauern auffordere, teilten die Initiative Offene Gesellschaft und die Falling Walls Foundation am Mittwoch auf Anfrage von rbb|24 mit. Das Mauer-Geschenk soll am 9. November vor dem Weißen Haus übergeben werden.

Die Bedeutung der USA für den Mauerfall

"Der Fall der Berliner Mauer ist das weltweite Symbol für den Kampf der Menschen um Freiheit und für eine offene Gesellschaft", erklärte der Geschäftsführer der Initiative Offene Gesellschaft, Philip Husemann. Mit der Aktion wollen die Initiativen den amerikanischen Präsidenten daran erinnern, dass die USA am Mauerfall einen großen Anteil gehabt habe. "Diese gemeinsame Geschichte sollte auch in Zukunft verpflichten, Mauern zu überwinden", so Husemann. Der wohl "gewichtigste Brief, den das Weiße Haus jemals erhalten hat", sei bereits seit Oktober auf dem Weg nach Washington, um dort pünktlich zum Jubiläum anzukommen, hieß es. Per Sattelschlepper werde das mehr als drei Meter hohe Mauersegment vom Flugzeug zum Weißen Haus gefahren, teilte der Presssprecher von Offene Gesellschaft dem rbb|24 auf Anfrage mit. Bei der Sendung handele es sich um eine "private bürgerschaftliche Initiative". Die deutsche Botschaft werde jedoch aktuell über die Aktion unterrichtet, so der Sprecher.

Offene Gesellschaft: "Ein Wink mit dem Mauerstück"

Die auf einem der letzten Originalsegmente der Berliner Mauer verfasste Nachricht gehe auf die bedeutende Rolle der USA beim Fall der Mauer ein. US-Präsidenten von John F. Kennedy über Ronald Reagan bis zu George Bush senior hätten sich gegen den Bau und für die Überwindung der Berliner Mauer und für eine Welt ohne Mauern eingesetzt. In dem Text heiße es: "Das ist ein Originalteil der Berliner Mauer. 28 Jahre lang trennte es Ost und West, Familien und Freunde." Für den amtierenden Präsidenten sei dies ein "Wink mit dem Mauerstück", keine neuen Mauern in der Welt zu errichten, sagte der Sprecher.

Nicht sicher, ob Trump das Mauersegment wirklich sieht

Unter den Unterzeichnern des Briefes sind der Herausgeber des Tagesspiegel, Sebastian Turner, der Wissenschaftler Jürgen Mlynek und der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie. Auf Twitter sprach der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz der Aktion seine Unterstützung zu. Der Satiriker und Europaabgeordnete Martin Sonneborn (Die Partei) witzelte per Tweet, der Postbote solle den Mauerabschnitt bloß nicht auf Trumps Fuß fallen lassen. Ob Trump den mehr als einen Meter breiten Mauerabschnitt sehen und den daraufgeschrieben Brief lesen werde, wisse die Initiative nicht. Sie hoffe jedoch, dass das Weiße Haus die Sendung am Samstag in Empfang nehme.