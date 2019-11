Nach der Tötung einer 30-jährigen Frau in Eberswalde im August hat der kürzlich festgenommene Ehemann ein Geständnis abgelegt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) dem rbb. Zuvor hatte die Märkische Oderzeitung berichtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der 37-Jährige schon kurz nach seiner Festnahme in der vergangenen Woche die Tötung seiner Ehefrau gestanden. Details und auch Angaben zum Motiv nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Aktuell würden noch sichergestellte Datenträger ausgewertet, hieß es. Außerdem werde geprüft, ob ein Gutachten zur Schuldfähigkeit des Tatverdächtigen in Auftrag gegeben wird. Es könnte klären, ob der Mann im Affekt gehandelt hat.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen Totschlag vor. Er wurde Anfang vergangener Woche festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wann es zur Verhandlung am Landgericht Frankfurt (Oder) kommt, ist laut Märkischer Oderzeitung noch offen. Bis jetzt liege dem Gericht noch keine Anklageschrift vor, berichtet die Onlineausgabe der Zeitung.



Die Leiche der 30-jährigen Mutter von drei Kindern war am 3. August von ihrem Vater in ihrer Eberswalder Wohnung aufgefunden worden. Sie lebte dort mit ihren drei Kindern - von deren Vater getrennt. Zum Tatzeitpunkt hielten sich die Kinder aber bei ihm auf. Zunächst galt der Ehemann und Kindsvater nicht als tatverdächtig, später verwickelte er sich aber bei Vernehmungen in Widersprüchlichkeiten.