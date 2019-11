Erstes Ziel war am Dienstagabend ein Mercedes-Autohaus in der Prinzessinnenstraße in Kreuzberg: Vermummte zerstörten 26 Glasscheiben, warfen mit Farbe gefüllten Glasflaschen gegen die Front und brachten den Schriftzug "Fight for Rojava", also "Kämpfe für Rojava" an. Rojava entspricht in etwa den überwiegend kurdisch bewohnten Regionen im Norden Syriens entlang der Grenze zur Türkei, wo derzeit eine Militäroffensive der Türkei läuft.

Mutmaßlich in der Nacht zu Donnerstag waren zwei Reisebüros in der Kottbusser Straße Ziel der Attacken. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Inhaber der Reisebüros am Donnerstagvormittag den Schaden an Schaufenstern und Türen und informierten die Polizei. Unbekannte hatten über die Scheiben Schriftzüge mit roter Farbe gesprüht und die Schlösser in den Eingangstüren mit einer unbekannten Substanz manipuliert, so dass diese sich nicht mehr schließen ließen. Ob auch in diesem Fall eine politische Botschaft hinterlassen wurde, ist nicht bekannt.