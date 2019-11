Bild: dpa/epd/Christian Ditsch

Festgottesdienst in Berlin - Christian Stäblein ist neuer evangelischer Landesbischof

16.11.19 | 17:19 Uhr

Die Evangelische Kirche in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz hat ein neues Oberhaupt: Am Samstag ist Christian Stäblein bei einem Festgottesdienst in sein Amt eingeführt worden. Er folgt auf den bisherigen Bischof Markus Dröge.

Der Theologe Christian Stäblein ist neuer Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Der 52-Jährige wurde am Samstag bei einem Festgottesdienst in der St. Marienkirche in Berlin in sein Amt eingeführt.



Experte für theologische Grundsatzfragen

Stäblein folgt auf Markus Dröge, der in den Ruhestand geht. Bisher war Stäblein als Berliner Propst unter anderem für theologische Grundsatzfragen zuständig. Im April war er vom Kirchenparlament der EKBO gewählt worden. Der Landeskirche gehören rund 1.250 Gemeinden in Berlin, Brandenburg und der sächsischen Region Görlitz an.

Zu den Herausforderungen im neuen Amt gehört die Suche nach neuen Formen von Kirchenarbeit angesichts des demografischen und gesellschaftlichen Wandels. Nach einer von der EKD in Auftrag gegebenen Studie wird sich bis 2060 die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche halbieren. Im Bereich von Berlin, Brandenburg und der Oberlausitz lag die Mitgliederzahl Ende Dezember 2018 bei rund 940.000 Mitgliedern, 2,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Missbrauch in der Kirche - ein "unerträglicher Verrat"

In seiner Predigt warb Stäblein "für Gerechtigkeit und Frieden ohne Halt von Prignitz bis Görlitz bis Oderbruch, von ökumenisch bis weit über den eigenen Glauben hinaus", wie er zu den Vertreter von Judentum und Islam in dem Gottesdienst gewandt betonte. Zugleich mahnte er mit Blick auf den Antisemitismus: "Müde dürfen wir nicht werden, dagegen zu stehen, das laut zu machen." Missbrauch an Kindern in Raum der Kirche verurteilte der Bischof als "unendlich unerträglichen Verrat".



Lob und Dank - von der Politik und von Erzbischof Koch

In einem Grußwort würdigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Dröge und seinen Nachfolger als bedeutende Persönlichkeiten in der Hauptstadt. Beide hätten "in ihren bisherigen Ämtern große Verantwortung und aus dem christlichen Glauben kommendes Engagement für die Zivilgesellschaft bewiesen".



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hob die Verdienste Dröges auch für sein Bundesland hervor. "Er stand und steht in der ersten Reihe, wenn Demokratie, Rechtsstaat und Menschlichkeit verteidigt werden müssen. Dröges Nachfolger versicherte er seiner "besonderen Wertschätzung für die Arbeit der Landeskirche in und für Brandenburg".



Der Berliner Erzbischof Heiner Koch dankte Dröge für dessen "verlässlichen ökumenischen Einsatz". Er würdigte auch Dröges Frau Susanne für deren Engagement in der Malteser Migranten Medizin, die Menschen ohne Krankenversicherung hilft. "Ihr ökumenisch verbindender karitativer Dienst für die Ärmsten der Armen in einem unserer Krankenhäuser war und ist ein großes ökumenisches Zeichen", betonte das Oberhaupt der Berliner Katholiken.

Aus Bad Pyrmont, verheiratet, vier Kinder

Der 1967 in Bad Pyrmont geborene Stäblein ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Als Hobbys nennt er das Musizieren mit dem Kontrabass und Tischtennis. In jungen Jahren habe er im Uni-Orchester gespielt. Nach dem Theologiestudium in Göttingen, Berlin und Jerusalem promovierte Stäblein an der Universität Göttingen. Nach der Ordination war er Gemeindepfarrer, zunächst in Lengede, später in Nienburg/Weser und 2008 dann Studiendirektor im Kloster Loccum. Sendung: Abendschau, 16.11.2019, 19.30 Uhr