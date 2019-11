Bei einem Brand ist in der vergangenen Nacht ein Auto in Berlin-Kreuzberg zerstört worden. Der abgestellte Wagen habe kurz nach Mitternacht in der Waldemarstraße Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag.

Die Flammen konnten gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.