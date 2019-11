Flugbetrieb in Schönefeld vorerst wieder aufgenommen

Am Flughafen Schönefeld ist der Flugbetrieb am Freitagmittag wegen einer Weltkriegsbombe zwischenzeitlich eingestellt worden. Die Entschärfer seien vor Ort, so ein Flughafensprecher. Inzwischen kann wieder gestartet und gelandet werden.